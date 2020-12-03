Норрис: не понимаю, почему правила поменяли просто ради Алонсо. Это довольно глупо

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис удивился, что Международная автомобильная федерация (ФИА) позволила двукратному чемпиону мира Фернандо Алонсо принять участие в тестах молодых гонщиков Формулы-1, которые пройдут в Абу-Даби 15 декабря.



«Он в два раза старше меня, что делает меня невероятно молодым! Весьма очевидно, что Фернандо — не молодой пилот. И речь не идёт о том, что он провёл одну или две гонки. Кроме того, в этом году он уже провёл бесчисленное число тестов за рулём машин Формулы-1. Так что я этого не понимаю. Я не понимаю, почему они поменяли правила просто ради него. Думаю, это довольно глупо, это не должны были позволить», — приводит слова Норриса GPBlog.



«Макларен» не планировал принимать участия в тестах, так как у него сейчас нет подходящих молодых пилотов.