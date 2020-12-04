Феттель: досадно, что Михаэль не может наблюдать за переходом Мика в Формулу-1

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель сообщил, что он постарается по максимуму помочь будущему пилоту «Хааса» Мику Шумахеру.
«Буду рад помочь Мику, чем могу. Он отличный парень, а у меня была особенная связь с его отцом. Досадно, что Михаэль не может наблюдать за прогрессом Мика в последние годы и за его переходом в Формулу-1. Ну а мне Мик очень нравится, мы хорошо ладим, и я буду рад рассказать ему всё, что знаю. Я вижу в нём человека, которому могу помочь в жизни или на трассе с какими-то вещами, через которые прошёл я сам.
Думаю, для него очень важно найти собственный путь и следовать ему. Но, без сомнений, я постараюсь сделать по отношению к Мику то же самое, что делал Михаэль: он помогал мне, рассказывая разные вещи, когда я спрашивал, и давал мне советы», — приводит слова Феттеля RaceFans.
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