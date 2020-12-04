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Квяту пришлось изучать новую версию трассы в Бахрейне в темноте

Квяту пришлось изучать новую версию трассы в Бахрейне в темноте
Авто / Формула-1 0

Традиционная прогулка по трассе российского гонщика «Альфа Таури» Даниила Квята и его бригады инженеров не обошлась без происшествия, сообщает пресс-служба итальянской команды. Когда Квят и его инженеры находились примерно на середине круга, на автодроме внезапно погасло искусственное освещение. Так что вторую часть круга сотрудникам «Альфа Таури» пришлось преодолевать уже в темноте.

«Выключившееся освещение сделало прогулку интереснее», — отметила пресс-служба команды.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Альфа Таури».

Международный автодром Бахрейна примет Гран-при Формулы-1 вторую неделю подряд, однако на сей раз этап пройдёт по укороченной «внешней» версии трассы.

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