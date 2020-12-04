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Видео: круг по новой версии трассы в Бахрейне за рулём сейфти-кара

Видео: круг по новой версии трассы в Бахрейне за рулём сейфти-кара
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 обнародовала ролик с видеозаписью круга по «внешней» версии трассы Международного автодрома Бахрейна. Именно эта конфигурации трассы примет 16-й этап сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при Сахира. Чтобы болельщики получили более точное представление о конфигурации, пресс-служба чемпионата мира подготовила видеоролик с участием машины безопасности.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

Длина круга на «овальной» версии трассы составит всего 3543 метра, так что во время воскресной гонки пилотам предстоит проехать 87 кругов, что, вероятно, приведёт к многочисленным обгонам на круг. Короткая трасса также наверняка провоцирует трафик в первых сегментах квалификации.

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