Палмер не согласен с решением судей дать Квяту 10 секунд за аварию со Строллом

Экс-пилот Формулы-1 Джолион Палмер проанализировал столкновение Даниила Квята и Лэнса Стролла на Гран-при Бахрейна и высказал мнение, что 10-секундный штраф россиянина стал слишком жёстким решением со стороны стюардов.



«Стролл серьёзно потерял ритм, когда в шестом повороте его обходил Норрис. К восьмому повороту Даниил уже отчасти поставил свою машину бок о бок со Строллом, но всё-таки не пошёл на обгон до конца. В момент столкновения Даниил уже не может быть ещё правее, чтобы попробовать избежать аварии. Он и так задел столбик, ограждающий трассу. Квят делал всё, чтобы избежать аварии.



Есть шанс, что Стролл не знал, что на внутренней траектории был Квят. Но Лэнс знал, что он плохо прошёл предыдущий поворот, что у него будет плохой выход из поворота, а значит, есть шанс, что внутри кто-то будет. Вероятно, Квяту нужно было явнее пойти на обгон. Это немного напоминает мне инцидент между Хэмилтоном и Албоном в Бразилии в прошлом году: ты действуешь несколько неуверенно, но оставляешь нос машины — это рецепт вероятного столкновения. Но и Лэнс агрессивно выходил на апекс поворота. Вероятно, более опытный пилот оставил бы Квяту больше места и они бы без проблем преодолели поворот.



Я был очень удивлён решением стюардов. 10 секунд для Квята выглядят суровым штрафом. Возможно, пять секунд были бы подходящим решением. Но некоторые гонщики вообще обходились без штрафа — с учётом, что это первый круг и на трассе плотная борьба: например, Шарль Леклер выбил Лэнса Стролла на первом круге в России. Да, инцидент был немного другим: там Леклер выходил на внешнюю траекторию, а не оставлял нос на апексе. Но Шарль не получил никакого штрафа, а Квят — сразу десять секунд.



У него была сильная гонка. Возможно, он мог набрать какие-то очки, ведь «Альфа Таури» была хороша, но в итоге он ничего не заработал", — заявил Палмер в разборе на сервисе F1 TV.

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