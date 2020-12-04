«Это DAS?» Расселлу показали систему рулевого управления «Мерседеса»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл, который будет заменять на Гран-при Сахира Льюиса Хэмилтона в составе «Мерседеса», продолжает подготовку к дебюту в составе немецкой команды.

Так, 3 декабря британца познакомили с системой рулевого управления DAS, которая есть только у «Мерседеса». На видео заметно, что Расселл, уже сев в болид, спрашивает у сотрудников команды следующее:

"'Это DAS?" После британец получил утвердительный ответ.

Соответствующее видео доступно на странице команды «Мерседес» в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited.

Напомним, Расселл является воспитанником молодёжной программы «Мерседес». Команда призвала его, после того, как у Льюиса Хэмилтона был диагностирован коронавирус. Самого Джорджа в «Уильямсе» заменит Джек Эйткен.