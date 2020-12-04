Формула-1. Гран-при Сахира. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 4 декабря, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоятся пятничные тренировки 16-го этапа сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при Сахира. Первая сессия свободной практики стартует в 16:30 мск, вторая начнётся в 20:30.



После 15-го этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 26 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Сахира Формулы-1



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Сахира Формулы-1