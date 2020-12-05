Формула-2. Сахир. Первая гонка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 5 декабря, состоится основная гонка 12-го этапа Формулы-2 сезона-2020, которая пройдёт на стационарном Международном автодроме Бахрейна в Сахире. Начало гонки запланировано на 15:10 по московскому времени.



В серии выступают сразу три российских пилота — Артём Маркелов, Никита Мазепин и Роберт Шварцман.



Сезон Формулы-2 должен был стартовать в Бахрейне в конце марта, однако был отложен из-за пандемии коронавируса. Австрийский «Ред Булл Ринг» принял два этапа Формулы-2 подряд, третий этап прошёл на венгерском «Хунгароринге», далее после двух этапов на «Сильверстоуне» шестой этап приняла «Каталунья», седьмой — «Спа-Франкоршам», восьмой — Монца, девятый — «Муджелло», десятый — Сочи, 11-й — Сахир.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете по нижеприведённой ссылке:



Формула-2. Сахир. Первая гонка. Текстовая трансляция.