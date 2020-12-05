Формула-1. Гран-при Сахира. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 5 декабря, состоится квалификация 16-го этапа сезона-2020 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Сахира. Этап принимает «овальная» конфигурация трассы Международного автодрома Бахрейна в Сахире. Начало квалификации запланировано на 20:00 по московскому времени.



После 15-го этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 26 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Сахира. Онлайн-трансляция квалификации