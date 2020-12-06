Формула-2. Сахир. Вторая гонка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 6 декабря, состоится спринтерская гонка 12-го этапа Формулы-2 сезона-2020, которая пройдёт на стационарном Международном автодроме Бахрейна. Начало гонки запланировано на 15:20 мск.
В серии выступают сразу три российских пилота — Артём Маркелов («ХВА Рейслаб»), Никита Мазепин («Хайтек») и Роберт Шварцман («Према»).
Сезон Формулы-2 должен был стартовать в Бахрейне в конце марта, однако был отложен из-за пандемии коронавируса. Австрийский «Ред Булл Ринг» принял два этапа Формулы-2 подряд, третий этап прошёл на венгерском «Хунгароринге», далее после двух этапов на «Сильверстоуне» шестой этап приняла «Каталунья», седьмой — «Спа-Франкоршам», восьмой — Монца, девятый — «Муджелло», десятый — Сочи, 11-й — Сахир.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете, пройдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-2. Сахир. Вторая гонка. Текстовая трансляция
- 6 декабря 2020
-
12:00
-
11:47
-
10:50
-
09:41
-
00:58
-
00:54
-
00:49
- 5 декабря 2020
-
23:35
-
23:31
-
23:30
-
23:20
-
23:14
-
22:49
-
22:36
-
22:31
-
22:30
-
22:22
-
22:05
-
21:59
-
21:03
-
20:52
-
20:16
-
19:56
-
19:47
-
19:25
-
18:46
-
18:15
-
18:03
-
17:45
-
16:45
-
16:33
-
16:10
-
15:45
-
14:51
-
14:00