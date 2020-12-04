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Серхио Перес рассказал, в чём заключается его план «С» на следующий год

Серхио Перес рассказал, в чём заключается его план «С» на следующий год
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, у которого до сих пор нет контракта на следующий сезон, заявил, что его план «С» состоит в том, чтобы выполнять роль резервного гонщика одной из команд.

«Мы должны выяснить, если такая ситуация на самом деле возникнет, как это будет работать. Мне не хотелось бы посещать все этапы в этой роли, если я не могу получить место за рулём болида. Это очень трудно. Очевидно, потенциальной команде нужно будет искать другого гонщика. Так что, вероятно, я не тот человек, который пригодится. Но посмотрим.

Думаю, что в ближайшие две недели я узнаю больше о своём будущем. Спешить некуда. Я подожду и посмотрю, что произойдёт, а потом решу, стоит ли мне взять полноценный годичный перерыв и вернуться в сезоне-2022. На данный момент это план «B». Итак, вы знаете мои планы «А» (подписать контракт с «Ред Булл». — Прим. «Чемпионата»), «B», а теперь ещё и «С», — цитирует Переса Crash.net.

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