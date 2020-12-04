Ферстаппен не уверен, что отсутствие Хэмилтона повысит его шансы на победу

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что отсутствие на Гран-при Сахира заболевшего Льюиса Хэмилтона не слишком увеличивает его шансы на успех. Гонщик из Нидерландов считает, что фаворитом остаётся «Мерседес».
«В этот уик-энд не будет Льюиса, но остались Валттери и Джордж, которые будут управлять самой быстрой машиной в мире. Это всё равно будет очень сложно и непросто для нас — навязать им конкуренцию в текущей ситуации. Времена на круге будут очень плотными.
Конфигурация трассы поможет только машинам, у которых много мощности, поэтому ожидаю, что нам будет немного сложнее. Я действительно надеюсь, что это не будет похоже на Монцу, но мы должны подождать и посмотреть. Трасса, конечно, немного отличается от итальянской, тут есть несколько поворотов, где вы можете изменить ситуацию в свою пользу», — цитирует Ферстаппена Autosport.
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