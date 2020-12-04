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Цунода взял поул на этапе Ф-2 в Бахрейне, Мазепин — 2-й, Шварцман — 4-й, Шумахер — 18-й

Цунода взял поул на этапе Ф-2 в Бахрейне, Мазепин — 2-й, Шварцман — 4-й, Шумахер — 18-й
Авто / Младшие серии 0

Японский гонщик молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунода завоевал поул-позишен в квалификации заключительного этапа сезона-2020 Формулы-2 на «внешней» версии трассы в Сахире. Четыре бонусных очка позволили японцу выйти на четвёртое место в личном зачёте, опередив Роберта Шварцмана, — у Цуноды теперь 161 очко против 159 у россиянина.

Все три российских пилота Формулы-2 вошли в первую десятку: Никита Мазепин стал вторым, Шварцман — четвёртым, а Артём Маркелов — седьмым.

Лидер общего зачёта Мик Шумахер до последних минут сессии занимал лишь 18-е место, а на последнем быстром круге столкнулся с Роем Ниссани в последнем повороте. Главный конкурент немца в общем зачёте Каллум Айлотт показал девятый результат.

Формула-2. Сахир. Квалификация

1. Юки Цунода — 1:02.676
2. Никита Мазепин — 1:02.798
3. Джехан Дарувала — 1:02.807
4. Роберт Шварцман — 1:02.822
5. Фелипе Другович — 1:02.841
6. Кристиан Лундгор — 1:02.849
7. Артём Маркелов — 1:02.947
8. Дэниел Тиктум — 1:02.954
9. Каллум Айлотт — 1:03.014
10. Луи Делетраз — 1:03.062
11. Чжоу Гуаньюй — 1:03.075...
18. Мик Шумахер — 1:03.270.

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