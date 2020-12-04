Зурер: «Мерседес» позаботится, чтобы Расселл не выглядел на фоне Боттаса слишком хорошо

Экс-пилот Формулы-1 Марк Зурер убеждён, что руководство «Мерседеса» найдёт способ сдержать темп Джорджа Расселла, дабы тот ни при каких обстоятельствах не выглядел слишком сильно в сравнении с Валттери Боттасом.

«Не думаю, что Расселл заставит Боттаса выглядеть плохо. Мне кажется, что команда позаботится о Валттери. У Боттаса были две плохие гонки. Думаю, что теперь они должны поддержать его. Уверен, что команда может контролировать такие вещи. У Боттаса не будет катастрофы, тем более команда подписала с ним контракт на следующий сезон.

В целом, думаю, Расселл будет хорош. Он будет близок к Валттери, но мне кажется, что «Мерседес» позаботится о том, чтобы Джордж не выглядел на фоне Боттаса слишком хорошо", — приводит слова Зурера Formula1News.