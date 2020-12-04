Хорнер заявил, что если Албон не удержится в «Ред Булл», то на год выпадет из Формулы-1

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о будущем пилота команды Александера Албона. По словам функционера, если таиландец не сможет доказать свою необходимость команде на следующий сезон, то он, вероятнее всего, окажется на год вне Формулы-1. Вариант с переводом в «Альфа Таури» в Милтон-Кинс не рассматривают.

«Я не думаю, что Албон является частью плана Франца Тоста на следующий сезон. Так что, вероятнее всего, он или останется в «Ред Булл», или на год попадёт на скамейку запасных.

Мы сосредоточенны на том, чтобы дать ему возможность проявить себя. У него в запасе две гонки. В минувший уик-энд он сделал хорошую работу и оказался во второй раз в карьере на подиуме. Второй уик-энд в Бахрейне также начался для него неплохо. У него есть две гонки, чтобы показать, что он именно тот парень, который нужен команде. Мы оказываем ему всю возможную поддержку, чтобы он достиг этой цели», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.