Хорнер заявил, что если Албон не удержится в «Ред Булл», то на год выпадет из Формулы-1

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о будущем пилота команды Александера Албона. По словам функционера, если таиландец не сможет доказать свою необходимость команде на следующий сезон, то он, вероятнее всего, окажется на год вне Формулы-1. Вариант с переводом в «Альфа Таури» в Милтон-Кинс не рассматривают.
«Я не думаю, что Албон является частью плана Франца Тоста на следующий сезон. Так что, вероятнее всего, он или останется в «Ред Булл», или на год попадёт на скамейку запасных.
Мы сосредоточенны на том, чтобы дать ему возможность проявить себя. У него в запасе две гонки. В минувший уик-энд он сделал хорошую работу и оказался во второй раз в карьере на подиуме. Второй уик-энд в Бахрейне также начался для него неплохо. У него есть две гонки, чтобы показать, что он именно тот парень, который нужен команде. Мы оказываем ему всю возможную поддержку, чтобы он достиг этой цели», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.
- 4 декабря 2020
-
20:32
-
20:25
-
20:10
-
19:46
-
19:29
-
18:13
-
17:30
-
16:31
-
16:06
-
15:34
-
14:01
-
13:04
-
13:00
-
12:24
-
12:04
-
11:14
-
10:10
-
09:54
-
08:54
-
00:54
-
00:47
-
00:24
-
00:19
-
00:14
-
00:08
- 3 декабря 2020
-
23:57
-
23:53
-
23:48
-
23:39
-
22:51
-
21:59
-
20:43
-
19:43
-
18:35
-
17:41