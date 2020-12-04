Вольф сообщил, что Хэмилтон чувствует себя нехорошо
Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о состоянии здоровья лидера команды Льюиса Хэмилтона, который болеет коронавирусом. По словам функционера, самочувствие британца оставляет желать лучшего.
«Хэмилтон чувствует себя нехорошо. COVID-19 не то заболевание, которое можно не воспринимать всерьёз. Но Льюис в надёжных руках, и это самое важное в первые дни заболевания. Определённо, в первые дни чувствуешь себя не лучшим образом», — приводит слова Вольфа GPblog.
Напомним, COVID-19 был диагностирован у Хэмилтона посреди недели, после Гран-при Бахрейна. Заменить его на Гран-при Сахира был призван воспитанник программы «Мерседеса», гонщик «Уильмса» Джордж Расселл. Последнего в «Уильямсе» заменил Джек Эйткен.
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