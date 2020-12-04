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«Даня знает правила игры». Тост прокомментировал будущее Квята и Цуноды

«Даня знает правила игры». Тост прокомментировал будущее Квята и Цуноды
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост дал понять, что у россиянина Даниила Квята ещё есть небольшие шансы сохранить место в Формуле-1 на 2021 год. Функционер заявил, что у команды есть план В на тот случай, если воспитанник молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунода не наберёт необходимого количества очков для получения суперлицензии.

«Конечно же у нас есть план В. Нет никаких сомнений, что на стартовой решётке в Мельбурне у «Альфа Таури» будет два конкурентоспособных пилота. Даня — опытный пилот, он знает правила игры, и он быстр. В предыдущей гонке он продемонстрировал хорошую скорость, был он хорош и сегодня на свободной практике. Надеюсь, что в воскресной гонке и на следующем этапе он также будет конкурентоспособным. И тогда мы посмотрим», — приводит слова Тоста GPblog.

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