«Даня знает правила игры». Тост прокомментировал будущее Квята и Цуноды

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост дал понять, что у россиянина Даниила Квята ещё есть небольшие шансы сохранить место в Формуле-1 на 2021 год. Функционер заявил, что у команды есть план В на тот случай, если воспитанник молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунода не наберёт необходимого количества очков для получения суперлицензии.
«Конечно же у нас есть план В. Нет никаких сомнений, что на стартовой решётке в Мельбурне у «Альфа Таури» будет два конкурентоспособных пилота. Даня — опытный пилот, он знает правила игры, и он быстр. В предыдущей гонке он продемонстрировал хорошую скорость, был он хорош и сегодня на свободной практике. Надеюсь, что в воскресной гонке и на следующем этапе он также будет конкурентоспособным. И тогда мы посмотрим», — приводит слова Тоста GPblog.
- 5 декабря 2020
-
00:03
- 4 декабря 2020
-
23:57
-
23:48
-
23:44
-
23:40
-
23:35
-
23:34
-
23:15
-
22:02
-
21:19
-
20:32
-
20:25
-
20:10
-
19:46
-
19:29
-
18:13
-
17:30
-
16:31
-
16:06
-
15:34
-
14:01
-
13:04
-
13:00
-
12:24
-
12:04
-
11:14
-
10:10
-
09:54
-
08:54
-
00:54
-
00:47
-
00:24
-
00:19
-
00:14
-
00:08