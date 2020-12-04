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Видео: Шумахер провоцирует аварию с Ниссани в квалификации Формулы-2

Видео: Шумахер провоцирует аварию с Ниссани в квалификации Формулы-2
Авто / Младшие серии 0

Пресс-служба Формулы-2 обнародовала ролик с видеозаписью инцидента, произошедшего в конце квалификации заключительного этапа сезона-2020 в Бахрейне. На последнем быстром круге немецкий гонщик «Премы» Мик Шумахер столкнулся с трафиком и попробовал на прямой перед последним поворотом опередить Роя Ниссани. Однако перед поворотом Шумахер слишком рано решил вернуться на оптимальную траекторию и задел колесо болида Ниссани. Израильтянин оказался за пределами гоночной траектории и на поребрике и потерял контроль над болидом, который в итоге сзади наскочил на машину Шумахера.

Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-2. Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited.

Цунода взял поул на этапе Ф-2 в Бахрейне, Мазепин — 2-й, Шварцман — 4-й, Шумахер — 18-й
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