Квят прокомментировал высокие результаты на пятничных тренировках в Бахрейне

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Сахира, на которых показал пятый и шестой результаты.



«Это была довольно стандартная пятница, мы сумели выполнить всю нашу программу на сегодня и довольно хорошо её отработали. Это была новая трасса, которую надо было изучить, но, думаю, мы были весьма неплохи. Надеюсь, мы сумеем понять ещё ряд вещей сегодня вечером, чтобы понять, как мы сможем прибавить. Конкуренция между командами здесь невероятно плотная, так что будет важно со всем справиться и не допускать никаких ошибок. Эта трасса короче, на ней новые повороты, а я всегда наслаждаюсь учёбой. Новый вызов делает всё очень интересным», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».