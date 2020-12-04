Феттель после разворота выскочил прямо перед болидом Магнуссена. Видео

Пресс-служба Формулы-1 обнародовала ролик с видеозаписью опасного эпизода, случившегося во второй пятничной тренировке Гран-при Сахира. Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, находившийся на быстром круге, потерял контроль над болидом, после чего его развернуло. Неуправляемая машина вернулась на трассу прямо перед находившемся на медленном круге датским пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном. Датчанин успел среагировать, снизить скорость и разминуться с болидом «Феррари».

Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1. Права на видео принадлежат Formula One World Championship.

Во второй практике Гран-при Сахира Феттель занял 16-е место, а Кевин Магнуссен добился 14-го результата.