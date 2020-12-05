В «Альфа Таури» ждут «кошмара» в квалификации Гран-при Сахира
Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Сахира и признался, что субботняя квалификация станет непростой для всех пилотов и команд.
«Всё до сих пор выглядит позитивно. Наша скорость на коротких сериях кругов хорошая, и мы сумели внести некоторые изменения в машину, чтобы улучшить и скорость на длинны сериях, так что день был конструктивным. Учитывая, что здесь короткий круг, одним из ключевых моментов, без сомнений, будет трафик. Ожидаю, что в квалификации будет кошмар: мы уже видели признаки этого на практике. Особенно серьёзным вызовом должен стать первый сегмент. Мы подготовимся сегодня, чтобы быть к этому готовыми», — приводит слова Эддолса пресс-служба «Альфа Таури».
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