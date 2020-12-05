Шумахер и Ниссани избежали штрафов за столкновение в квалификации Формулы-2

Гонщики Формулы-2 Мик Шумахер и Рой Ниссани не получили штрафов за своё столкновение в конце квалификации заключительного этапа сезона-2020 в Бахрейне.



«Стюарды изучили видеосвидительства. Они вызвали и выслушали гонщиков и представителей команд. Подробно изучив вопрос, стюарды определили, что машина №20 (Шумахер) была на быстром круге, догнала машину №22, которая была на подготовительном круге, между девятым и десятым поворотами. Машина №20 совершила обгон справа, и машины столкнулись, когда машина №20 вернулась на гоночную траекторию.



Машина №20 несла ответственность по тому, чтобы совершить обгон без провоцирования контакта. Машина №22 могла бы находиться ближе к границе трассы и замедлиться, чтобы содействовать обгону, но не сделала этого. Поэтому ни один из гонщиков не считается несущим полную или основную ответственность», — приводит решение стюардов Formula Rapida.

Видео: Шумахер провоцирует аварию с Ниссани в квалификации Формулы-2