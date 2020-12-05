Расселл: на второй тренировке Боттас был быстрее меня

Джордж Расселл, заменяющий на Гран-при Сахира в составе «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, поделился впечатлениями от свободных практик в Бахрейне. По словам британца, его результатам не стоит придавать особого значения. В ходе обеих практик Джордж установил лучшее время.

«То, что сегодня я был быстрейшим, не значит, что завтра я снова буду первым. Ферстаппен был очень хорош на длинных сериях. Боттас был быстрее меня на второй тренировке, но время его круга удалили. Вероятно, тогда он выгадал себе половину тысячной, так что я был позади Валттери. Но посмотрим, что будет дальше, мы прогрессировали.

Как бы то ни было, вторая практика не была хорошей. Я испытывал проблемы, работая с малым количеством топлива. Между тем, в гонке это будет ключевым моментом", — приводит слова британца RaceFans.

