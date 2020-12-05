Феттель назвал вторую тренировку «ужасной» после неудачных изменений в машине

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал ход пятничных тренировок Гран-при Сахира.



«У нас был смешанный день. Первая сессия была нормальной, а вторая — ужасной. Мы кое-что попробовали на машине, и я думаю, это было очень агрессивно. Вероятно, не то, что нам было нужно. Мы были довольны и думали, что это сработает, но не думаю, что так вышло на самом деле. Посмотрим, что будет завтра.



Шарля не было на трассе, так что мы не получили ответа с другой стороны наших боксов. Думаю, мы пройдём во второй сегмент, а третий может быть возможен. Вероятно, всё будет чуть лучше, чем на прошлой неделе, но я понимаю, что будет очень плотно. Круг короткий, разрывы между машинами ничтожные. Середина пелотона в этом году всегда была плотной, а тут будет ещё плотнее», — приводит слова Феттеля Motorsport Week.