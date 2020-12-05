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Ферстаппен: Расселл сразу же может победить

Ферстаппен: Расселл сразу же может победить
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал дебют Джорджа Расселла за рулём «Мерседеса». По его словам, британец может сразу же завоевать победу.

«Может ли Расселл сразу победить? Конечно. Естественно, Боттас тоже не подарок. Когда Льюиса нет на трассе, давление на Валттери немного снижается, он будет пилотировать даже лучше.

Но Джордж захочет себя показать. Он не будет об этом говорить, но у него есть хорошая возможность показать, чего он стоит по сравнению с Валттери", — приводит слова нидерландца GrandPX.news.

Напомним, Расселл на Гран-при Сахира заменяет в составе «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который заразился коронавирусом. В свою очередь место Джорджа в «Уильямсе» на один этап досталось Джеку Эйткену.

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