Хорнер: уверен, Вольф использует ситуацию с Расселлом в переговорах с Хэмилтоном

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер убеждён, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольф попытается извлечь выгоду из ситуации, которая сложилась в немецкой команде на Гран-при Сахира.

Напомним, лидер «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом, его заменяет Джордж Расселл. По словам Хорнера, эти обстоятельства могут помочь Вольфу в переговрном процессе с Хэмилтоном о новом контракте.

«Джордж сейчас работает с лучшей машиной, которая завоевала в нынешнем году больше всего побед. Это огромная возможность для Расселла. Уверен, он попытается выжать максимум.

Его сразу же можно будет сравнить с Боттасом. Уверен, Вольф каким-то образом использует эту ситуацию и в переговорах по новому контракту с Льисом Хэмилтоном. Будет любопытно наблюдать за этим. Как бы то ни было, здорово видеть, как ещё один молодой пилот получает шанс", — приводит слова Хорнера Nextgen-Auto.