Хорнер прокомментировал критику Ферстаппена в адрес Албона

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер на официальной пресс-конференции ФИА прокомментировал заявление Макса Ферстаппена, который не был особо впечатлён напарником Александером Албоном на Гран-при Бахрейна, пусть даже таиландец закончил гонку третьим. Голландец напомнил, что во время гонки напарник проигрывал ему 30–40 секунд.



«Их отношения вполне хорошие. Они знают себя со времён, когда были детьми, в 12–13 лет выступая в картинге. Между ними здоровое уважение друг к другу. Макс иногда может называть вещи так, как их видит. Никаких проблем между гонщиками или сложностей с атмосферой вовсе нет.



Удивлён ли комментариями Макса? Думаю, он просто называет факты. Думаю, это так, как он видит. Он сказал, что был существенный разрыв, но Алекс застрял позади Серхио, который отлично выполнял работу — очень трудно плотно ехать за машиной впереди. Думаю, Алекс смог извлечь выгоду из невезения Серхио. Это был наш первый двойной подиум с Гран-при Японии 2017 года, так что было здорово видеть это с точки зрения команды. И это был солидный уик-энд со стороны Алекса», — заявил Хорнер.

Ферстаппен — об Албоне: не думаю, что если ты едешь в 30 или 40 секундах, это очень хорошо