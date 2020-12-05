Хорнер считает, что Албон ближе к Ферстаппену, чем Гасли

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер на пресс-конференции ФИА ответил, почему его команда продолжает верить в Александера Албона, хотя он по-прежнему много проигрывает Максу Ферстаппену в квалификациях и гонках.



«Нужно видеть, как Макс прогрессировал за последние несколько лет. Если посмотреть на средние значения, то по ним Алекс всё-таки ближе к Максу, чем, к примеру, был Пьер в прошлом году. Мы знаем, что у нас были некоторые проблемы с машиной, которые делали жизнь сложнее. Мы упорно работали, чтобы решить эти проблемы, так что мы уверены, что ситуация, надеюсь, станет лучше для него и для любого гонщика.



Борьба с Максом — это очень трудная задача. Вероятно, сейчас он в лучшей форме среди всех пилотов Ф-1, и я думаю, что сейчас любому гонщику было бы сложно против Макса», — заявил Хорнер.