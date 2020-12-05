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Квят предложил идею, как предотвратить трафик в квалификации Гран-при Сахира

Квят предложил идею, как предотвратить трафик в квалификации Гран-при Сахира
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят опасается, что необычная конфигурация автодрома в Бахрейне приведёт к сильному трафику в квалификации Гран-при Сахира. В связи с этим, россиянин предложил идею, которая поможет этого избежать.

«Трафик может превратить квалификацию в лотерею. Нужно будет пообщаться с пилотами о том, что можно сделать, потому что всё может получиться достаточно странно.

Не знаю, быть может, нас стоит разделить на группы. Посмотрим. Как бы то ни было, для всех нас здесь будет слишком плотно и узко", — приводит слова Квята RaceFans.

Напомним, вторая гонка в Бахрейне проходит на трассе с минимальным количеством поворотов. На свободных практиках все пилоты преодолели круг менее чем за минуту. Квят в ходе сессий показал пятый и шестой результаты.

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