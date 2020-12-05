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«Типичный цирк». Феттель возмущён, что Алонсо поучаствует в тестах для молодых пилотов

«Типичный цирк». Феттель возмущён, что Алонсо поучаствует в тестах для молодых пилотов
Авто / Формула-1 0

15 декабря в Абу-Даби пройдут молодёжные тесты. В виде исключения принять участие в них позволено опытным и возрастным пилотам, в частности двукратному чемпиону мира Фернандо Алонсо, а также Себастьену Буэми и Роберту Кубице. Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель считает такое решение нелогичным.

«Это типичный цирк», — приводит слова Феттеля GrandPX.news.

Вместе с тем стоит отметить, что в «Рейсинг Пойнт» в числе участников тестов хотели бы видеть и Феттеля.

В свою очередь руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не согласен с Феттелем и считает, что включение в программу молодёжных тестов опытных пилотов не изменит слишком много.

«Изменит ли этот один день мир? У нас нет проблем с тем, что на тестах выступит Алонсо. Если того же самого захотят Сайнс или Феттель, мы также не будем против», — сказал Хорнер.

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