Цунода и Мазепин гарантировали себе Суперлицензии

В Бахрейне завершилась первая гонка уик-энда Формулы-2 на автодроме «Сахир». Ей победителем стал воспитанник молодёжной программы «Ред Булл», гонщик Carlin Юки Цунода. Третье место завоевал россиянин Никита Мазепин, который уже получил контракт на 2021 год в Формуле-1 с командой «Хаас».

Эти результаты позволили Цуноде и Мазепину гарантировать себе получение Суперлицензии. Более того, даже невзирая на расследование, под которым пилоты находятся после завершения гонки, уже никак не повлияет на это. Возможные штрафы не окажут существенного влияния на положение в общем зачёте. Цунода уже не опустится ниже пятого места, а Мазепин ниже седьмого.

Таким образом, Цунода вслед за Мазепиным почти гарантировал себе участие в Формуле-1 в следующем сезоне. Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко в прошлом подчёркивал, что для получения места в «Альфа Таури» Цуноде необходимо лишь завоевать Суперлицензию. В Фаэнце Юки должен будет заменить Даниила Квята.

Отметим также, что в канун последнего этапа чемпионата Каллум Айлотт сохраняет теоретические шансы стать чемпионом. У британца 199 очков, у лидирующего Мика Шумахера — 213.