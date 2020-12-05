Боттас прокомментировал победу в квалификации Гран-при Сахира

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги квалификации Гран-при Сахира, в которой он завоевал поул.



«Сегодня была другая ситуация. Я просто хотел сосредоточиться на собственном выступлении, и мне это удалось. Я думаю, в субботу мы оказались в хорошем положении как команда. Здорово оказаться на поуле, я доволен этим. Было не так просто выжать максимум из машины. Теперь нам просто нужно подождать гонки. Трасса очень короткая и неровная, но посмотрим, что получится завтра», — приводит слова Боттаса BBC.



Напомним, второе место завевал напарник Боттаса Джордж Расселл, третьим стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят сумел пробиться во второй сегмент, где стал шестым. Его напарник Пьер Гасли показал девятое время.