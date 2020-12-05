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Расселл проиграл квалификацию напарнику в первый раз с июля 2018 года и впервые в Ф-1

Расселл проиграл квалификацию напарнику в первый раз с июля 2018 года и впервые в Ф-1
Авто / Формула-1 0

Поражение от Валттери Боттаса в квалификации Гран-при Сахира Формулы-1 прервало сразу две квалификационные серии британского гонщика Джорджа Расселла, заменяющего в «Мерседесе» заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона. Во-первых, Расселл впервые в карьере в Формуле-1 проиграл напарнику. До этого Джордж каждый раз побеждал в квалификации своих партнёров по «Уильямсу» — Роберта Кубицу и Николаса Латифи.

Кроме того, серия квалификационных побед Расселла продолжалась с 27 июля 2018 года. Тогда он последний раз проиграл напарнику в Формуле-2 — на «Хунгароринге» Джорджа опередил его партнёр по команде «АРТ» Джек Эйткен.

В квалификации Гран-при Сахира Расселл проиграл Боттасу 26 тысячных, показав второй результат.

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