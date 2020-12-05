Квят: мой круг получился очень чистым, я доволен собой

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Сахира Формулы-1.



«Это была отличная сессия, чистая. Тут очень сложная конфигурация трассы, а в начале ещё и был трафик. Мой круг в третьем сегменте получился очень чистым, я очень доволен собой: проехал чисто и сохранял хладнокровие. В результате мы можем стартовать завтра с очень высокой позиции. Я очень доволен.



Наш гоночный темп тоже выглядит неплохим. Надеюсь, мы сможем завтра держаться на том же уровне. Без сомнений, гонка будет непростой. Мы видели на примере гонки Формулы-2, как плотно все могут ехать, как трафик может многое определить. Есть ряд вещей, которые нужно обдумать перед воскресеньем», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.