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Квят: мой круг получился очень чистым, я доволен собой

Квят: мой круг получился очень чистым, я доволен собой
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Сахира Формулы-1.

«Это была отличная сессия, чистая. Тут очень сложная конфигурация трассы, а в начале ещё и был трафик. Мой круг в третьем сегменте получился очень чистым, я очень доволен собой: проехал чисто и сохранял хладнокровие. В результате мы можем стартовать завтра с очень высокой позиции. Я очень доволен.

Наш гоночный темп тоже выглядит неплохим. Надеюсь, мы сможем завтра держаться на том же уровне. Без сомнений, гонка будет непростой. Мы видели на примере гонки Формулы-2, как плотно все могут ехать, как трафик может многое определить. Есть ряд вещей, которые нужно обдумать перед воскресеньем», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.

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