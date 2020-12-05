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Расселл: пришлось забыть то, чему я учился в «Уильямсе», и заново учиться водить машину

Расселл: пришлось забыть то, чему я учился в «Уильямсе», и заново учиться водить машину
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги квалификации Гран-при Сахира, которую он завершил на второй позиции.

«Это невероятно насыщенные дни. Мне нужно было многое узнать и ко многому привыкнуть. Болид с самого начала казался чужим. Это совсем другой стиль пилотирования. Пришлось забыть то, чему я учился в „Уильямсе“, и заново учиться водить машину. Я бы счастлив попасть в третий сегмент после последней тренировки.

Я доволен, но расстроен из-за того, что не завоевал поул. Если бы мне сказали на прошлой неделе, что буду вторым в квалификации, я бы не поверил. Валттери сильно подтолкнул Льюиса вперёд за эти годы, а мы все знаем, насколько великий пилот Льюис. Я рад оказаться сразу позади Валттери. посмотрим, что у нас получится завтра», — приводит слова Джорджа Расселла BBC.

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