Ферстаппен: нам нечего терять

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации гран-при Сахира, которую он закончил на третьей позиции.
«Со своей стороны мы хорошо провели квалификацию. Это короткий круг, здесь мало поворотов. Я старался быть как можно ближе к «Мерседесу», и на этот раз мы действительно оказались ближе, чем обычно. Завтра мы стартуем на других шинах, и будет интересно, что у нас получится. Как я уже говорил, нам нечего терять, так что посмотрим, что у нас получится.
Соперничать с Джорджем Расселлом будет тяжело. Мне нужно пользоваться преимуществом на каждом участке трассы, но посмотрим, что будет завтра. Я с нетерпением жду гонки, хотя, учитывая плотные результаты и трафик, с таким количеством кругов это будет непросто сделать», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.
- 5 декабря 2020
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