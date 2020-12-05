«Я не живу в мире иллюзий». Квят признал, что шестое место вряд ли его спасёт

Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят признал, что сильный шестой результат в квалификации Гран-при Сахира вряд ли поможет ему сохранить место в команде.



«Я думаю, шансы очень маленькие, я уже принял это некоторое время назад. Сейчас в Ф-1 свободно лишь одно место, и им нужно продвигать своих молодых пилотов — это последнее, что я слышал. Это честно. Я не живу в мире иллюзий. Я знаю, как всё устроено, и это нормально.



Я просто делаю всё, что могу, в этих последних гонках, последних квалификациях — в тех сессиях, что имеют значение, чтобы показать, чего я стою. Сегодня была одна из тех сессий, где я напомнил, на что способен. Если меня не будет в Формуле-1 в следующем году, то я сделаю всё, чтобы вернуться в 2022-м как никогда голодным и, надеюсь, там, где смогу продемонстрировать свой потенциал», — приводит слова Квята Motorsport Week.