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Зимние тесты Формулы-1 2021 года пройдут в Барселоне

Зимние тесты Формулы-1 2021 года пройдут в Барселоне
Авто / Формула-1 0

Команды Формулы-1 приняли решение провести зимние тесты перед сезоном 2021 года в Барселоне, сообщает The Race. Зимние тесты продлятся всего три дня и пройдут с 2 по 4 марта.

Как сообщает источник, команды учли плюсы возможного проведения тестов в Бахрейне — хорошую погоду и возможность больше поработать на трассе, однако выбрали Испанию, поскольку проводить тесты там проще с точки зрения логистики.

Кроме того, пока неизвестно, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса, что и стало решающим аргументом в пользу проведения тестов в Испании.

Кроме того, сообщается, что команды настаивали на участии в тестах новичков действующих пилотов Формулы-1, поскольку пилоты на зимних тестах смогут поработать с машиной всего по полтора дня, что не устраивает команды, в составе которых произойдут изменения.

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