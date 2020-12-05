Зимние тесты Формулы-1 2021 года пройдут в Барселоне

Команды Формулы-1 приняли решение провести зимние тесты перед сезоном 2021 года в Барселоне, сообщает The Race. Зимние тесты продлятся всего три дня и пройдут с 2 по 4 марта.
Как сообщает источник, команды учли плюсы возможного проведения тестов в Бахрейне — хорошую погоду и возможность больше поработать на трассе, однако выбрали Испанию, поскольку проводить тесты там проще с точки зрения логистики.
Кроме того, пока неизвестно, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса, что и стало решающим аргументом в пользу проведения тестов в Испании.
Кроме того, сообщается, что команды настаивали на участии в тестах новичков действующих пилотов Формулы-1, поскольку пилоты на зимних тестах смогут поработать с машиной всего по полтора дня, что не устраивает команды, в составе которых произойдут изменения.
- 5 декабря 2020
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