«Мерседес» готов организовать для Грожана прощальные тесты

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что немецкая команда готова организовать для Ромена Грожана частные тесты, если потребуется. Напомним, Грожан сообщил, что, если не сумеет выступить на Гран-при Абу-Даби, то хотел бы проехать 10–15 кругов на частных тестах, тем самым завершив карьеру в Формуле-1.



«Если нам разрешат и команды, за которые он ранее выступал, не дадут ему такую возможность, то мы организуем тесты», — приводит слова Тото Вольфа The Race.



Напомним, в гонке на трассе «Сахир» Ромен после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь, где он пробыл до 2 декабря 2020 года.



Грожан пропустит предстоящий Гран-при Сахира, который пройдёт на укороченной версии трассы в Бахрейне, но надеется вернуться за руль на заключительном этапе сезона-2020 — Гран-при Абу-Даби. Многое будет зависеть от решения врачей.