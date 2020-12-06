Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Перес — о разговоре с Марко: мы просто поздоровались

Перес — о разговоре с Марко: мы просто поздоровались
Авто / Формула-1 0

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал встречу со спортивным консультантом «Ред Булл» Хельмутом Марко во время субботней программы Гран-при Сахира, которая попала в объективы телекамер.

«Я с ним просто поздоровался. Как уже заявляли в „Ред Булл“, решение будет принято в Абу-Даби», — приводит слова Серхио Переса GPBlog.

Напомним, у Серхио нет контракта ни с одной из команд Формулы-1 на 2021 год. Его место в следующем сезоне займёт четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

Слухи связывают Переса с возможным переходом в «Ред Булл». Помимо Переса кандидатами на место в австрийской команде считаются Нико Хюлькенберг и Александер Албон.

В нынешнем сезоне мексиканец занимает пятое место в общем зачёте, имея в активе 100 очков.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020