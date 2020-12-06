Перес — о разговоре с Марко: мы просто поздоровались

Мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал встречу со спортивным консультантом «Ред Булл» Хельмутом Марко во время субботней программы Гран-при Сахира, которая попала в объективы телекамер.
«Я с ним просто поздоровался. Как уже заявляли в „Ред Булл“, решение будет принято в Абу-Даби», — приводит слова Серхио Переса GPBlog.
Напомним, у Серхио нет контракта ни с одной из команд Формулы-1 на 2021 год. Его место в следующем сезоне займёт четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.
Слухи связывают Переса с возможным переходом в «Ред Булл». Помимо Переса кандидатами на место в австрийской команде считаются Нико Хюлькенберг и Александер Албон.
В нынешнем сезоне мексиканец занимает пятое место в общем зачёте, имея в активе 100 очков.
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