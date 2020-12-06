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«У них нелегальная машина». Абитебуль жёстко ответил на критику «Рейсинг Пойнт»

«У них нелегальная машина». Абитебуль жёстко ответил на критику «Рейсинг Пойнт»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал конфликт с «Рейсинг Пойнт» относительно участия Фернандо Алонсо в тестах для молодых гонщиков.

«Если Отмар Зафнауэр хочет подать иск в ФИА, то это будет замечательно, учитывая то, что мы знаем, что у них нелегальная машина. Мы приняли решение по этому поводу, но их жалобы в ФИА были бы просто смехотворными», — приводит слова Сириля Абитебуля GrandPX.

Напомним, изначально именно в «Рейсинг Пойнт» остались недовольны возможным участием Алонсо в тестах, однако ФИА выдала испанцу официальное разрешение.

Помимо Алонсо в виде исключения принять участие в них позволено опытным и возрастным пилотам, в том числе Себастьену Буэми и Роберту Кубице.

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