«У них нелегальная машина». Абитебуль жёстко ответил на критику «Рейсинг Пойнт»

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал конфликт с «Рейсинг Пойнт» относительно участия Фернандо Алонсо в тестах для молодых гонщиков.



«Если Отмар Зафнауэр хочет подать иск в ФИА, то это будет замечательно, учитывая то, что мы знаем, что у них нелегальная машина. Мы приняли решение по этому поводу, но их жалобы в ФИА были бы просто смехотворными», — приводит слова Сириля Абитебуля GrandPX.



Напомним, изначально именно в «Рейсинг Пойнт» остались недовольны возможным участием Алонсо в тестах, однако ФИА выдала испанцу официальное разрешение.



Помимо Алонсо в виде исключения принять участие в них позволено опытным и возрастным пилотам, в том числе Себастьену Буэми и Роберту Кубице.