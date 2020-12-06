Сайнс: результат Расселла в квалификации показал одну из главных проблем современной Ф-1
Пилот «Макларена» Карлос Сайнс считает, что успешное выступление Джорджа Расселла в квалификации гран-при Сахира в очередной раз показало проблемы современно Формулы-1.
«Не удивлён. Ещё до начала уик-энда знал, что Расселл будет близок к Боттасу. Тот факт, что пилот, который обычно сражается за 15-е место в квалификации, сел за руль чемпионского болида и проиграл всего 26 тысячных времени поула, показывает, в чём одна из главных проблем современно Формулы-1.
Слишком многое зависит от команды и гонщика. Если бы роль гонщика была выше, мы получили бы классное шоу. Если бы пилоты были примерно в равных условиях, то первое и последнее место в квалификации разделяло бы 0,3 секунды», — приводит слова Карлоса Сайнса Motorsport-Total.
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