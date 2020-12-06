Грожан не примет участие в Гран-при Абу-Даби

Французский гонщик Ромен Грожан сообщил, что не примет участие в Гран-при Абу-Даби.



«Этим утром я принял решение, что не буду выступать в Абу-Даби. Обсуждение с врачом заняло много времени, но для моего здоровья и моей безопасности это будет лучше. Я не хочу рисковать, выступая в Абу-Даби. Это было сложное решение, но так будет лучше для моего будущего. Надеюсь, что я скоро сообщу, что дальше, где я буду гоняться и выигрывать гонки. Спасибо большое всем за ваши сообщения поддержки», — сказал Ромен Грожан в своём видеообращении в социальных сетях.



Напомним, в гонке на трассе «Сахир» Ромен после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь, где он пробыл до 2 декабря 2020 года.