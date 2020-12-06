Грожан не примет участие в Гран-при Абу-Даби

Французский гонщик Ромен Грожан сообщил, что не примет участие в Гран-при Абу-Даби.
«Этим утром я принял решение, что не буду выступать в Абу-Даби. Обсуждение с врачом заняло много времени, но для моего здоровья и моей безопасности это будет лучше. Я не хочу рисковать, выступая в Абу-Даби. Это было сложное решение, но так будет лучше для моего будущего. Надеюсь, что я скоро сообщу, что дальше, где я буду гоняться и выигрывать гонки. Спасибо большое всем за ваши сообщения поддержки», — сказал Ромен Грожан в своём видеообращении в социальных сетях.
Напомним, в гонке на трассе «Сахир» Ромен после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь, где он пробыл до 2 декабря 2020 года.
- 6 декабря 2020
-
14:16
-
14:11
-
13:58
-
13:14
-
12:00
-
11:47
-
10:50
-
09:41
-
00:58
-
00:54
-
00:49
- 5 декабря 2020
-
23:35
-
23:31
-
23:30
-
23:20
-
23:14
-
22:49
-
22:36
-
22:31
-
22:30
-
22:22
-
22:05
-
21:59
-
21:03
-
20:52
-
20:16
-
19:56
-
19:47
-
19:25
-
18:46
-
18:15
-
18:03
-
17:45
-
16:45
-
16:33