Фиттипальди заменит Грожана на этапе Формулы-1 в Абу-Даби
Бразильский гонщик Пьетро Фиттипальди заменит Ромена Грожана на Гран-при Абу-Даби, сообщает пресс-служба «Хааса». Таким образом, Петро проведёт два Гран-при в составе американской команды — он заменяет Грожана на проходящем в эти дни Гран-при Сахира.
Напомним, в гонке на трассе «Сахир» Ромен после контакта с россиянином Даниилом Квятом из «Альфа Таури» на огромной скорости врезался в отбойник, после чего задняя часть автомобиля отвалилась, а передняя, с пилотом, пробила рельс ограждения, застряла в нём и загорелась. Его доставили в госпиталь, где он пробыл до 2 декабря 2020 года.
Сегодня, 6 декабря, Ромен Грожан выпустил заявление, сообщив, что не примет участия в Гран-при Абу-Даби по совету врачей.
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