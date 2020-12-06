Сын Михаэля Шумахера Мик стал чемпионом Формулы-2, несмотря на финиш 18-м

На автодроме «Сахир» завершилась вторая гонка уик-энда Формулы-2 в Бахрейне и заключительная в сезоне. Гонка сложилась неудачно для претендентов на титул — Мика Шумахера и Каллума Айлотта.



Мик Шумахер в ходе гонки столкнулся с проблемами с шинами и был вынужден заехать на пит-стоп для смены резины. В итоге Мик финишировал только 18-м.



Это дало шанс Каллуму Айлотту всерьёз претендовать на титул, однако британец также столкнулся с повышенным износом и к концу гонки потерял много позиций, придя к финишу лишь на десятой позиции.



Это позволило Мику Шумахеру стать чемпионом серии 2020 года.



Формула-2. Общий зачёт



1. Мик Шумахер (Prema) — 215 очков

2. Каллум Айлотт (UNI-Virtuosi Racing) — 201

3. Юки Цунода (Carlin) — 200

4. Роберт Шварцман (Prema) — 177

5. Никита Мазепин (Hitech Grand Prix) — 164

6. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) — 151,5

7. Кристиан Лундгор (ART) — 149