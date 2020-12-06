Риккардо раскритиковал Мазепина за манёвры в гонке Формулы-2

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо остался под впечатлением от первой гонки Формулы-2 на этапе в Бахрейне. Австралиец назвал её дикой и особо отметил жёсткую оборону Никиты Мазепина, который получил от стюардов два штрафа, а мог получить ещё столько же.

«Не знаю, получил ли Мазепин штраф, но это определённо было за пределом дозволенного. Последние круги гонки были слишком дикими. Мазепин часто менял траекторию более одного раза», — приводит слова австралийского пилота Motorsport-Total.

Напомним, что, невзирая на полученные штрафы, Мазепин в первой гонке последнего этапа чемпионата Ф-2 всё равно обеспечил себе получение Суперлицензии. Сегодня, 6 декабря, Мазепин принял участие в спринтерской гонке и финишировал на девятой позиции.

В следующем сезоне россиянин дебютирует в Формуле-1 в составе «Хааса».