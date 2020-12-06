Норрис получил штраф за замену мотора и начнёт гонку ГП Сахира с последнего места

Пилот «Макларена» Ландо Норрис примет старт в гонке на Гран-при Сахира с последнего места. Причиной тому стала замена двигателя на болиде британца.

Напомним, что в квалификации в Бахрейне Ландо показал 15-й результат. После его штрафа с 15-го места гонку начнёт Кевин Магнуссен.

Обладателем поула на Гран-при Сахира стал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, с первого ряда также стартует Джордж Расселл, который заменяет в составе немецкой команды Льюиса Хэмилтона. Россиянин Даниил Квят показал лучший результат в квалификации в нынешнем сезоне и начнёт гонку с шестого места. Его напарник примет старт с девятой позиции.