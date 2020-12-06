Норрис получил штраф за замену мотора и начнёт гонку ГП Сахира с последнего места
Пилот «Макларена» Ландо Норрис примет старт в гонке на Гран-при Сахира с последнего места. Причиной тому стала замена двигателя на болиде британца.
Напомним, что в квалификации в Бахрейне Ландо показал 15-й результат. После его штрафа с 15-го места гонку начнёт Кевин Магнуссен.
Обладателем поула на Гран-при Сахира стал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, с первого ряда также стартует Джордж Расселл, который заменяет в составе немецкой команды Льюиса Хэмилтона. Россиянин Даниил Квят показал лучший результат в квалификации в нынешнем сезоне и начнёт гонку с шестого места. Его напарник примет старт с девятой позиции.
Рекомендуем вам
- 6 декабря 2020
-
18:45
-
18:41
-
18:18
-
18:04
-
17:44
-
16:12
-
16:08
-
15:41
-
15:00
-
14:16
-
14:11
-
13:58
-
13:14
-
12:00
-
11:47
-
10:50
-
09:41
-
00:58
-
00:54
-
00:49
- 5 декабря 2020
-
23:35
-
23:31
-
23:30
-
23:20
-
23:14
-
22:49
-
22:36
-
22:31
-
22:30
-
22:22
-
22:05
-
21:59
-
21:03
-
20:52
-
20:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам