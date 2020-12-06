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Цунода — о будущем: надеюсь, скоро будет сообщение от «Ред Булл»

Цунода — о будущем: надеюсь, скоро будет сообщение от «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Японский гонщик Юки Цунода прокомментировал окончание сезона Формулы-2 на третьей позиции, всего в одном очке позади Каллума Айлотта, и отметил, что пока не может ничего рассказать о планах на 2021 год. Ожидается, что Цунода сменит Даниила Квята в составе «Альфа Таури».

«Я хочу поблагодарить „Карлин“, „Ред Булл“ и особенно „Хонду“ за этот сезон. Они дали мне уверенность, в которой я нуждался, и я многому у них научился. Следующий сезон? Я ещё не могу ничего сказать, хотя хотел бы, чтобы мог. Но не мне выступать с подтверждением планов. Надеюсь, скоро будет сообщение от „Ред Булл“, потому что мне не хотелось бы ничего другого, кроме как представлять Японию за рулём болида Формулы-1», — приводит слова Цуноды GPBlog.

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