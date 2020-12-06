Шумахер прокомментировал завоевание титула и объяснил свою ошибку в гонке

Немецкий гонщик Мик Шумахер прокомментировал завоевание чемпионского титула в Формуле-2 и объяснил свою ошибку с блокировкой колёс, из-за которой ему пришлось совершать пит-стоп в спринтерской гонке, что лишило его шансов на очки.



«Я переполнен эмоциями. Я ещё по-настоящему не осознал, что стал чемпионом. Полагаю, должно пройти несколько дней. Звучит неплохо, но звучало бы ещё лучше, если бы у меня сегодня была хорошая гонка. Перед четвёртым поворотом был сильный попутный ветер. Я затормозил слишком поздно, вот и всё. Это повлияло на всю гонку.



После этого я делал всё возможное, чтобы остаться впереди Каллума, но у него был хороший темп. Я чувствовал, как задние шины уходят, но продолжал ехать, а потом понял, что больше не могу продолжать на этих покрышках. Я опасался заезжать на пит-стоп, но команда сказала: „Давай попробуем, мы всё равно не сможем финишировать на этих шинах“.



Мы не сумели выбраться обратно наверх, но всё равно стали чемпионами — и люди запомнят именно это. Они забудут гонку и будут помнить только хорошее, как и я. Я обязан моей команде. Каллум отлично сражался, было очень сложно, но в то же время я получал наслаждение», — приводит слова Шумахера Crash.