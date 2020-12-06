Грожан: надеюсь увидеть Цуноду напарником Гасли

Французский гонщик Ромен Грожан поздравил немецкого пилота Мика Шумахера с завоеванием чемпионского титула в Формуле-2 и отметил отличное выступление японца Юки Цуноды на заключительном этапе сезона-2020. После завоевания поул-позишена Цунода выиграл основную гонку и прорвался с восьмого места на второе в спринтерской.



«Мои поздравления Мику Шумахеру — отличный способ запрыгнуть в Формулу-1. И ещё одно впечатляющее выступление со стороны Юки Цуноды. Надеюсь увидеть его напарником Пьера Гасли. Это будет чертовски хорошая пара гонщиков», — написал Грожан в своём «твиттере».



Ожидается, что Цунода станет гонщиком Формулы-1, сменив россиянина Даниила Квята в составе итальянской команды «Альфа Таури».